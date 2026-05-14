A Verona e provincia sono previste intense piogge che potrebbero causare allagamenti in alcune zone, con un rischio maggiore in aree particolarmente vulnerabili ai ristagni d'acqua. Le previsioni indicano un calo delle temperature nelle prossime ore, accompagnato da temporali e grandinate. La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo per le prossime 24 ore, invitando alla prudenza e al rispetto delle indicazioni di sicurezza.

? Domande chiave Quali zone della provincia rischiano i ristagni d'acqua più gravi?. Come cambieranno le temperature nelle prossime ore?. Perché la Protezione Civile ha lanciato l'allerta idrogeologica?. Quando inizierà il miglioramento delle condizioni meteo?.? In Breve Temperature in calo con massime comprese tra i 17 e i 20 gradi.. Fenomeni intensi concentrati inizialmente sul settore sud-occidentale della provincia veronese.. Rischio ristagni d'acqua per pianura e Basso Veronese con allerta Protezione Civile.. Instabilità persistente per tutta la serata con attenuazione prevista solo durante la notte.. Allerta maltempo per giovedì 14 maggio su Verona e in tutta la provincia, con temporali intensi e possibili grandinate che colpiranno il territorio dopo la tregua di mercoledì.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona sotto la pioggia: allerta per forti temporali e grandine

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