Inter Verona Chivu vara un grande turnover | Esposito si gioca un posto da titolare con Bonny Le ultime

Il tecnico nerazzurro ha deciso di effettuare un ampio turnover in vista dell’ultima partita casalinga, scegliendo di far confrontare Esposito e Bonny per un posto da titolare. La squadra si appresta a chiudere la stagione davanti ai propri tifosi, dopo aver celebrato il successo del Double e aver assistito ai saluti ufficiali. La formazione che scenderà in campo sarà diversa rispetto alle precedenti, con diverse variazioni rispetto all’undici abituale.

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