Inter Verona Chivu vara un grande turnover | Esposito si gioca un posto da titolare con Bonny Le ultime
Il tecnico nerazzurro ha deciso di effettuare un ampio turnover in vista dell’ultima partita casalinga, scegliendo di far confrontare Esposito e Bonny per un posto da titolare. La squadra si appresta a chiudere la stagione davanti ai propri tifosi, dopo aver celebrato il successo del Double e aver assistito ai saluti ufficiali. La formazione che scenderà in campo sarà diversa rispetto alle precedenti, con diverse variazioni rispetto all’undici abituale.
Inter News 24 Inter Verona, tra la celebrazione del Double e gli addii ai tifosi, il tecnico nerazzurro studia una formazione speciale per l’ultima in casa. L’ultima a San Siro ha sempre un sapore speciale. Per tanti lo sarà ancora di più questo pomeriggio, dove il match contro il Verona rappresenterà anche l’ultima recita casalinga con la maglia dell’ Inter e il saluto ai tifosi nerazzurri nel giorno in cui si celebrerà anche la doppietta di trofei stagionali. Questo importante motivo, secondo il Corriere dello Sport, spingerà Cristian Chivu a delle particolari scelte di formazione per affrontare la compagine scaligera, Ruotando gli uomini a disposizione per concedere la meritata passerella a chi è prossimo all’addio. 🔗 Leggi su Internews24.com
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