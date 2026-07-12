Ventanni di Roma by night | attacco hacker e la pagina diventa di ricette

Il gruppo Facebook dedicato alla vita notturna di Roma tra gli anni Settanta e Novanta è stato colpito da un sospetto attacco hacker. La pagina, che raccoglieva foto e ricordi di quel periodo, ora mostra contenuti inaspettati, tra cui ricette culinarie. La modifica dei contenuti rischia di rendere irrecuperabili i materiali storici condivisi negli anni, con la possibilità che il gruppo scompaia del tutto.

Da archivio storico vip e mondanità a sito di ricette culinarie, con il rischio di non esistere più. Lo storico gruppo Facebook «Ventanni di Roma by night» dedicato alla mondanità degli anni Settanta, Ottanta e Novanta, ha subito un probabile attacco hacker. Nel giro di poche ore gli amministratori storici sono stati rimossi, sostituiti da amministratori completamente sconosciuti, il nome del gruppo è stato modificato e il team che aveva creato e gestito la community per anni è stato estromesso senza alcun preavviso. La vicenda coinvolge oltre 64mila membri. Il gruppo è stato fondato da Massimiliano Baiocchi e... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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