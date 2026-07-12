Lo storico gruppo Facebook "Ventanni di Roma by night", uno dei più importanti archivi online dedicati alla memoria della nightlife romana degli anni Settanta, Ottanta e Novanta, è improvvisamente finito al centro di una vicenda che coinvolge oltre 64mila membri. Fondato da Massimiliano Baiocchi e successivamente gestito da Corrado Rizza, Elisabetta Graziani, Cristiano Colaizzi, Massimo Buonerba e Paolo Micioni, il gruppo è nato con l'obiettivo di custodire fotografie, documenti, filmati e testimonianze originali della Roma by Night, trasformandosi negli anni in un autentico archivio storico digitale. Tra gli oltre 64mila iscritti figurano... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - "Ventanni di Roma by night" sequestrato su Facebook: sparite foto, testimonianze e memoria di una città

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