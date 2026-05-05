Attacco hacker a Sistemi informativi Ibm indagano pm antiterrorismo di Roma

I pubblici ministeri dell'antiterrorismo di Roma stanno conducendo un'indagine sull'attacco hacker subito dai sistemi informativi di un'azienda di tecnologia. Le forze dell'ordine stanno verificando le modalità dell'intrusione e il possibile coinvolgimento di soggetti collegati a attività illecite. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle eventuali conseguenze o sui sospetti. La procura sta analizzando le evidenze raccolte per chiarire la dinamica degli eventi.

(Adnkronos) – Indagano i pm dell'antiterrorismo di Roma sul presunto attacco hacker a Sistemi Informativi, la società controllata da Ibm attiva nella progettazione e realizzazione di soluzioni It e che gestisce l'infrastruttura tecnologica per la pubblica amministrazione italiana e diversi grandi aziende. Nel fascicolo, coordinato dal procuratore di Roma Francesco Lo Voi, al momento si. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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