Una donna ha smarrito una borsa contenente 7.000 dollari su un vaporetto a Venezia. Dopo anni di cause legali, un giudice ha stabilito che il Comune deve restituire il denaro alla proprietaria. La borsa, lasciata accidentalmente a bordo del mezzo pubblico, conteneva anche effetti personali. La vicenda si è protratta nel tempo, culminando con la decisione giudiziaria che impone il rimborso del denaro.

Una semplice borsa dimenticata su un vaporetto si è trasformata nel cuore di una vicenda giudiziaria durata anni. All'interno non c'erano soltanto effetti personali, ma ben 7mila dollari in contanti. Dopo aver rispettato tutte le procedure previste, la lavoratrice che aveva effettuato il ritrovamento si è però vista negare il diritto a ricevere quella somma, fino all'intervento del giudice., L'episodio risale all'estate del 2022. La dipendente, impegnata nel proprio turno di lavoro su un vaporetto di Venezia, ha rinvenuto una borsa apparentemente abbandonata. All'interno c'erano alcune caramelle, pochi oggetti personali e soprattutto 7mila dollari in banconote da 100. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Venezia.

© Tgcom24.mediaset.it - Venezia, trova una borsa con 7mila dollari sul vaporetto: il giudice obbliga il Comune a restituirle il denaro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trova una borsa con 7mila dollari sul vaporetto. Il giudice: «Sono di chi li ha ritrovati»

Notizie e thread social correlati

Trova una borsa con 7mila dollari sul vaporetto a Venezia ma se li prende il Comune: ora il giudice lo obbliga a restituire la somma alla lavoratriceUn dipendente di un vaporetto a Venezia ha trovato 7mila dollari a bordo nel 2022.

Trova una borsa con 7 mila dollari sul vaporetto, li restituisce. Ma dopo un anno il Comune vuole incassarli. Il giudice: «No, sono di chi li ha ritrovati»Una donna trova una borsa con 7 mila dollari a bordo di un vaporetto e la consegna alle autorità.

Temi più discussi: Trova una borsa con 7mila dollari sul vaporetto a Venezia e se li prende il Comune: la battaglia legale della lavoratrice; Trova una borsa con 7 mila dollari sul vaporetto, li restituisce. Ma dopo un anno il Comune vuole incassarli. Il giudice: No, sono di...; Trova 7mila dollari e li restituisce; Trova una borsa con 7mila dollari sul vaporetto, li restituisce ma il Comune vuole incassarli. Il giudice: No, sono di chi li ha ritrovati.

Trova una borsa con 7mila dollari sul vaporetto a Venezia ma se li prende il Comune: il giudice lo obbliga a restituire la somma alla lavoratrice. Il proprietario della borsa non è mai stato trovato e per legge i 7000 dollari spettano a chi li ha rinvenuti. x.com

Venezia, trova una borsa con 7mila dollari sul vaporetto: il giudice obbliga il comune a restituirle il denaroUna semplice borsa dimenticata su un vaporetto si è trasformata nel cuore di una vicenda giudiziaria durata anni. All'interno non c'erano soltanto effetti personali, ma ben 7mila dollari in contanti. msn.com

Trova una borsa con 7 mila dollari sul vaporetto, li restituisce. Ma dopo un anno il Comune vuole incassarli. Il giudice: No, sono di chi li ha ritrovatiVENEZIA - Si era già comportata da cittadina modello, consegnando quella borsa da donna ritrovata in un vaporetto nella quale, in mezzo a trucchi, qualche caramella e poco ... ilmessaggero.it