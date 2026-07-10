Una donna trova una borsa con 7 mila dollari a bordo di un vaporetto e la consegna alle autorità. Dopo un anno, il Comune tenta di rivendicare il denaro, ma un giudice respinge la richiesta, stabilendo che i soldi appartengono a chi li ha trovati. La donna aveva già restituito la borsa con trucchi, caramelle e la mazzetta di denaro.

VENEZIA - Si era già comportata da cittadina modello, consegnando quella borsa da donna ritrovata in un vaporetto nella quale, in mezzo a trucchi, qualche caramella e poco altro, c’era una super-mazzetta da 70 banconote da 100 dollari l’una. Nessun documento, nessun modo per rintracciare la proprietaria: insomma, poteva davvero essere l’occasione per intascarsi zitta zitta quei settemila dollari senza lasciare traccia. Ma lei no, facendo parte del personale del vaporetto, l’aveva riconsegnata all’“Ufficio oggetti rinvenuti” salvo poi, dopo un anno, rifarsi viva per capire che fine avesse fatto la borsa (e soprattutto il denaro). E qui è scattato il braccio di ferro con il Comune perché, come previsto dall’articolo 929 del Codice Civile, trascorsi 365 giorni il bene diventa di proprietà di chi l'ha trovato. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Trova una borsa con 7 mila dollari sul vaporetto, li restituisce. Ma dopo un anno il Comune vuole incassarli. Il giudice: «No, sono di chi li ha ritrovati»

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