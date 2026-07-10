Trova una borsa con 7mila dollari sul vaporetto a Venezia ma se li prende il Comune | ora il giudice lo obbliga a restituire la somma alla lavoratrice

Un dipendente di un vaporetto a Venezia ha trovato 7mila dollari a bordo nel 2022. Il Comune di Venezia, che aveva preso la somma, è stato condannato dal giudice a restituirla alla lavoratrice. La decisione si basa sul fatto che il denaro, trovato sul mezzo di trasporto pubblico, deve essere restituito al legittimo proprietario. La somma era stata sequestrata dal Comune e ora deve essere restituita alla dipendente.

Il Comune di Venezia dovrà restituire 7mila dollari alla dipendente di un vaporetto che li aveva trovati a bordo di un’imbarcazione nell’estate del 2022. A stabilirlo è stato il giudice di pace con un decreto ingiuntivo, dopo i ripetuti rifiuti dell’amministrazione comunale di riconsegnare la somma alla lavoratrice, nonostante quanto previsto dall’articolo 929 del Codice civile. La donna aveva, infatti, rinvenuto una borsa abbandonata sul vaporetto della linea su cui lavorava. Al suo interno, tra caramelle e pochi altri effetti personali, c’erano 7mila dollari in contanti, suddivisi in banconote da cento. Come riporta Il Gazzettino, seguendo il regolamento comunale, la dipendente aveva consegnato la borsa all’ufficio degli oggetti smarriti, nella speranza che fosse possibile risalire al proprietario. 🔗 Leggi su Open.online

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Trova una borsa con 7 mila dollari sul vaporetto, li restituisce. Il Comune vuole incassarli

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