Venezia Stroppa rinnova | la nuova scadenza

Il Venezia FC ha annunciato il rinnovo del contratto di mister Giovanni Stroppa fino al 30 giugno 2029. Il contratto prevede un rinnovo automatico per un'ulteriore stagione se si verificano specifiche condizioni contrattuali.

Il Venezia FC comunica di aver prolungato il contratto di mister Giovanni Stroppa fino al 30 giugno 2029, con rinnovo automatico di un'ulteriore stagione sportiva al verificarsi di determinate condizioni contrattuali., Arrivato in laguna nell'estate del 2025, Giovanni Stroppa ha guidato il Venezia FC alla conquista del primo posto in Serie B e la conseguente promozione in Serie A. Sotto la sua guida, la squadra ha saputo distinguersi per identità di gioco, continuità di rendimento e spirito di gruppo, riportando il Club nella massima serie italiana., Il prolungamento del rapporto con mister Stroppa conferma la continuità del percorso avviato, consolidando le basi del progetto sportivo del Club dopo il ritorno in Serie A. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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