Venezia Maniero | Stroppa un mago deve rimanere! Alla società do un consiglio per la Serie A

Un ex calciatore ha commentato il suo rapporto con alcuni allenatori e giocatori, sottolineando l’influenza di Novellino e le doti di Recoba. Ha ricordato anche il suo rapporto con l’allenatore attuale, definendolo come un “magico” e affermando che dovrebbe rimanere nel calcio. Ha inoltre espresso un consiglio alla società per la partecipazione in Serie A, senza fornire dettagli specifici.

Il Venezia torna in Serie A dopo appena un anno dalla retrocessione. Una cavalcata perfetta della squadra di Stroppa, che si guadagna la promozione con un turno d’anticipo. “Non mi aspettavo che potesse stare quasi sempre in cima al campionato”. Un po’ sorpreso Filippo Maniero – miglior cannoniere della storia dei lagunari con 59 gol in 128 presenze, insieme a Francesco Pernigo – lo è: “Continuo nei risultati e attaccanti fenomenali, è stato un grande Venezia”.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Venezia, Maniero: "Stroppa un mago, deve rimanere! Alla società do un consiglio per la Serie A..." Notizie correlate Venezia trionfa al Penzo: Stroppa è a un passo dalla Serie A? Cosa sapere Venezia batte Empoli 2-0 al Penzo sabato 25 aprile con reti di Adorante e Doumbia. Leggi anche: Venezia, è festa grande! Promozione in Serie A dopo un solo anno di B. Stroppa firma un altro capolavoro Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Harrison, dopo i due assist consecutivi arriva il primo gol: i numeri e la quotazione; Venezia, Adorante non vuole fermarsi. Insegue un record al Picco; Atta protagonista anche all'Olimpico: tre gol nelle ultime tre partite; Calhanoglu si ferma di nuovo: problema al soleo. A rischio la finale di Coppa Italia. Venezia promosso in Serie A, Spezia e Reggiana a un passo dalla CIl Venezia di mister Stroppa festeggia la promozione in Serie A. Reggiana e Spezia ad un passo dalla Serie C, Virtus Entella quasi ai play-out ... pianetagenoa1893.net Venezia promosso in Serie A! I lagunari completano la risalita dopo solo un anno in Serie B! Stroppa da recordVenezia promosso in Serie A! I lagunari completano la risalita dopo solo un anno in Serie B! Stroppa da record ... calcionews24.com Ponte dei tre archi… Venezia in seria A!! Evviva! - facebook.com facebook Il #Venezia fa festa: è di nuovo in Serie A. Retrocessione per la #Reggiana x.com