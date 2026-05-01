La grande cavalcata del Venezia l' ennesimo capolavoro di Stroppa
Il Venezia ha ottenuto una nuova vittoria sotto la guida di Giovanni Stroppa, che vanta ora quattro promozioni in sette stagioni come allenatore. La squadra ha dato seguito alle recenti prestazioni positive, consolidando la propria posizione in campionato. La gestione dell’allenatore ha portato a risultati concreti, con la squadra che ha mostrato solidità e determinazione in campo. La vittoria rappresenta un passo importante nel percorso stagionale del club.
È l'ennesimo capolavoro di Giovanni Stroppa, lo specialista delle promozioni, la quarta in sette stagioni per lui. Il Venezia è tornato in serie A dopo un anno di purgatorio, affidandosi a un tecnico capace di dare un gioco spettacolare ai propri uomini, il migliore per distacco dell'intero.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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