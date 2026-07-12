Incidente sulla Romea auto perde il controllo ed esce di strada | 20enne perde la vita

Notizia in breve

Un’auto ha perso il controllo e si è schiantata sulla Romea, provocando la morte di un 20enne. L’incidente è avvenuto nelle prime ore di domenica 12 luglio, vicino a Chioggia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di soccorso e i rilievi. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto.