Incidente sulla Romea auto perde il controllo ed esce di strada | 20enne perde la vita
Un’auto ha perso il controllo e si è schiantata sulla Romea, provocando la morte di un 20enne. L’incidente è avvenuto nelle prime ore di domenica 12 luglio, vicino a Chioggia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di soccorso e i rilievi. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto.
CHIOGGIA (VENEZIA) - Ennesimo incidente mortale sulla Romea: un giovane di 20 anni ha perso la vita nelle prime ore del mattino di domenica 12 luglio. L'incidente Ancora un incidente mortale sulla Romea. Questa mattina, intorno alle 6.45, un 20enne di Rosolina stava percorrendo la statale 309 in direzione Ravenna quando, per motivi ancora da chiarire, è uscito di strada poco dopo il ponte sul fiume Brenta. Sul posto sono arrivati i soccorsi, con il supporto anche dell'elicottero, ma per lui non c'era più nulla da fare. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
INCIDENTE SHOCK A ROMA: AUTO TRAVOLGE DUE DONNE DOPO TAMPONAMENTO: UNA MORTA, GRAVISSIMA LA MADRE
Notizie e thread social correlati
Incidente sulla Romea, auto perde il controllo ed esce di strada: giovane perde la vitaUn giovane ha perso la vita in un incidente sulla strada Romea nelle prime ore di domenica 12 luglio.
Incidente a Castelseprio, motociclista perde il controllo ed esce di strada: morto sul colpo a 49 anniUn motociclista di 49 anni ha perso il controllo della moto e è caduto, morendo sul colpo.
Temi più discussi: L'ennesimo incidente mortale sulla Romea ripropone il problema sulla sicurezza lungo la Statale; Incidente sulla Romea, auto perde il controllo ed esce di strada: giovane perde la vita; Schianto frontale tra auto e moto sulla Romea: muore un motociclista di 34 anni; Perde la vita un motociclista: sinistro mortale sulla statale Romea.
Ancora un incidente sulla Romea: a Campagna Lupia muore motociclista, grave la passeggera. Il violento schianto è avvenuto lunedì mattina nella frazione di Lova. Coinvolti una moto, un furgone e un'auto. x.com
C'è qualcosa che non funziona Incidente sulla Romea, scontro tra un'auto e una moto: perde la vita il motociclista Andrea Favaro. Aveva 34 anni Numeri Incidente in moto Mi piace 3211 Commenti 862 Condivisioni 82 Ma chi scrive nei social pensa a quello ch facebook
Incidente sulla Romea, auto perde il controllo ed esce di strada: giovane perde la vitaCHIOGGIA (VENEZIA) - Ennesimo incidente mortale sulla Romea: un giovane ha perso la vita nelle prime ore del mattino di domenica ... msn.com
Incidente sulla Romea: muore motociclista di 34 anni nello scontro con un'autoLo schianto sabato pomeriggio sulla Strada statale 309 Romea, all'altezza di Rosara di Codevigo. La vittima è Andrea Favaro residente a Mira ... rainews.it