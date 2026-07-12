Un giovane ha perso la vita in un incidente sulla strada Romea nelle prime ore di domenica 12 luglio. L'auto ha perso il controllo ed è uscita di strada. Non ci sono altre persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il conducente non c'era già più nulla da fare. La strada è stata chiusa temporaneamente al traffico per permettere le operazioni di rimozione e i rilievi.

CHIOGGIA (VENEZIA) - Ennesimo incidente mortale sulla Romea: un giovane ha perso la vita nelle prime ore del mattino di domenica 12 luglio. L'incidente Ancora un incidente mortale sulla Romea. Questa mattina un giovane stava percorrendo la statale 309 in direzione Ravenna quando, per motivi ancora da chiarire, è uscito di strada poco dopo il ponte sul fiume Brenta. Sul posto sono arrivati i soccorsi ma per lui non c'era più nulla da fare. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Incidente sulla Romea, auto perde il controllo ed esce di strada: giovane perde la vita

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INCIDENTE SHOCK A ROMA: AUTO TRAVOLGE DUE DONNE DOPO TAMPONAMENTO: UNA MORTA, GRAVISSIMA LA MADRE

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