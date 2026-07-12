Lo scorso novembre è stato firmato l’atto di vendita dell’ex cinema a 1,1 milioni di euro. I fondi raccolti sono stati destinati ad altri progetti di investimento. La trattativa, conclusa in modo definitivo, ha visto l’accordo tra le parti coinvolte. La proprietà dell’immobile è passata a un nuovo acquirente. La cifra pagata rappresenta il valore finale stabilito per la vendita. La procedura si è conclusa senza ulteriori contestazioni o passaggi giudiziari.

Lucca, 12 luglio 2026 – Un milione e centomila euro. E’ questa la cifra esatta con la quale lo scorso novembre si è chiusa la trattativa tra la Diocesi - insieme all’Istituto diocesano per il sostentamento del clero - di Lucca e la società Santa Gemma Immobiliare per l’ex cinema Italia, dove sorgeranno - non senza polemiche - otto nuovi appartamenti di lusso. Inutilizzata da più di dodici anni - e cioè da aprile 2014 - la sala è stata venduta solo adesso per una linea di indirizzo chiara dettata dall’arcivescovo Paolo Giulietti: ’disfarsi’ del patrimonio esistente e ormai in disuso - dunque e troppo dispendioso da risanare - per ottenere liquidità e concentrare i proventi su altri immobili ritenuti prioritari, sia per il clero, sia per la società civile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vendita dell’ex cinema: atto chiuso a 1,1 milioni: «Investiti per altre opere»

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Caprices, yachts et millions : Le concentré de l'ultra-luxe

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