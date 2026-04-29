Campana in degrado La scuola | Opere in atto

Una scuola segnala da tempo il deterioramento di alcune strutture, con infiltrazioni e danni evidenti a pareti e soffitti. Nonostante le segnalazioni e una lettera formale inviata alla Provincia, corredata da fotografie che documentano le condizioni, non sono stati intrapresi interventi di riparazione. La situazione rimane irrisolta, e le condizioni critiche delle strutture continuano a essere oggetto di attenzione senza riscontro concreto.

"Nonostante le ripetute segnalazioni e una formale lettera inviata da parte nostra alla Provincia, corredata da documentazione fotografica che evidenzia infiltrazioni, ammaloramenti e condizioni critiche di pareti e soffitti, ad oggi nulla si è mosso". Lo scenario che si presenta quotidianamente vive e frequenta l’ istituto superiore "Corridoni Campana" di Osimo confermano una situazione di disagio, come afferma il gruppo consiliare di opposizione Progetto civico Osimo 2030. "Non è dignitoso né accettabile che un istituto scolastico frequentato ogni giorno da centinaia di ragazzi versi in queste condizioni. La sicurezza, il decoro e la qualità degli ambienti educativi devono essere una priorità assoluta".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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