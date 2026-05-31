Un cardinale ha partecipato a una festa in una casa di riposo, dopo un investimento di sette milioni di euro per la ristrutturazione dell’edificio. La cerimonia ha coinvolto residenti e personale, con momenti di celebrazione e ringraziamenti. La struttura, completamente rinnovata, ora offre ambienti migliorati per gli anziani ospiti. La ristrutturazione ha riguardato gli spazi interni e le aree comuni, con l’obiettivo di garantire maggiore comfort e sicurezza.

"La maturità di un popolo, e dunque anche di una comunità, si misura di come e quanto si prende cura dei più fragili". Ad affermarlo, complimentandosi per l’eccellente risultato è stato il vescovo di Como, cardinale Oscar Cantoni, che ieri pomeriggio ha raggiunto Chiuro per l’inaugurazione della "nuova" casa di riposo Madonna della Neve. Nuova, in realtà, per come si presenta dentro e fuori dopo l’ultimo imponente blocco di interventi dai quali è stata interessata, perché in realtà già 76 anni fa, dimostrando una lodevole attenzione ai più deboli, don Ambrogio Redaelli nei locali dell’appartamento teologale fondò a Chiuro la "Casa di ricovero per vecchi e inabili al lavoro". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Casa di riposo, festa col cardinale. Investiti sette milioni di euro per la ristrutturazione dell’edificio

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