Le canadesi Antonia e Georgia Lewis-LaFrance si sono aggiudicate per il secondo anno consecutivo il titolo agli Europei di vela 49er, disputati nelle acque di Eckernförde. Anche i neerlandais Seb Menzies e George Lee Rush hanno confermato il successo dell’anno precedente, vincendo la competizione. La giornata ha visto dunque conferme nelle prime posizioni, con le coppie che hanno rispettato i pronostici. La regata si è svolta in Germania.

E’ la giornata delle conferme. Le canadesi A ntonia e Georgia Lewis-LaFrance ed i nezolandesi Seb Menzies e George Lee Rush si sono confermati vincendo per il secondo anno consecutivo il titolo ai Campionati Europei 2026 di vela, classe 49er, appena conclusi sulle acque tedesche di Eckernförde, rispettando così i favori del pronostico. Ma andiamo con ordine. L’equipaggio nordamericano nella giornata odierna ha conservato la testa della classifica generale firmando un 3-1-1 ottenendo complessivamente 71 punti netti e precedendo così le padrone di casa maria Bergman-Hanna Wille, seconde con 80 davanti alle francesi Matilde Lovadina-Lou Berhomieu, terze con 81. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Vela, Giunchiglia/Schio seste agli Europei 49er. Trionfano ancora Antonia e Georgia Lewis-France

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