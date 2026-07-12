Vela annullata la Final Series agli Europei Nacra 17 Oro alla Svezia ai piedi del podio Figlia Di Granara Sedmak
Le finali dei Campionati Europei di vela Nacra 17 sono state annullate a causa delle condizioni meteo avverse. La giornata conclusiva a Eckernförde non si è disputata e la classifica generale è rimasta invariata, impedendo lo svolgimento della Final Series prevista dal nuovo format olimpico. La medaglia d’oro è andata alla rappresentanza svedese, mentre i piazzamenti immediatamente successivi sono stati occupati da due equipaggi con membri figli di velisti noti.
Nulla di fatto a Eckernförde in occasione della giornata conclusiva dei Campionati Europei Open 2026 del catamarano misto foiling Nacra 17. Le condizioni meteo hanno costretto infatti gli organizzatori ad annullare il programma odierno, congelando di fatto la classifica generale senza poter effettuare la Final Series del nuovo format olimpico. Il vento non ha raggiunto l’intensità minima necessaria per consentire il regolare svolgimento delle regate, quindi le medaglie continentali sono state assegnati in base alla graduatoria generata dalle quindici regate di flotta andate in scena da martedì a sabato. Confermata dunque la prima posizione degli svedesi Emil JaruddHanna Jonsson, che si laureano a sorpresa campioni d’Europa nel Nacra 17. 🔗 Leggi su Oasport.it
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