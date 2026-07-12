vela annullata la final series agli europei nacra 17 oro alla svezia ai piedi del podio figlia di granara sedmak

Notizia in breve

Le finali dei Campionati Europei di vela Nacra 17 sono state annullate a causa delle condizioni meteo avverse. La giornata conclusiva a Eckernförde non si è disputata e la classifica generale è rimasta invariata, impedendo lo svolgimento della Final Series prevista dal nuovo format olimpico. La medaglia d’oro è andata alla rappresentanza svedese, mentre i piazzamenti immediatamente successivi sono stati occupati da due equipaggi con membri figli di velisti noti.