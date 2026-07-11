Alla quinta giornata dei Campionati Europei Open 2026 di vela Nacra 17, le squadre di Figlia Di Granara e Sedmak sono entrate nella top 5 prima delle finali. La competizione si svolge nelle acque di Eckernförde, in Germania, con ancora in gioco le posizioni per il podio e la vittoria. La classifica generale resta aperta, con le squadre che si preparano alla fase conclusiva del torneo.

Tutto ancora aperto in chiave podio e vittoria al termine della quinta e penultima giornata dei Campionati Europei Open 2026 del catamarano misto foiling Nacra 17, in corso di svolgimento nelle acque tedesche di Eckernförde. Quest’oggi gli equipaggi hanno potuto completare ben quattro regate di flotta, arrivando a quota quindici prove disputate nella settimana in attesa della Final Series di domani. L’Italia, nonostante l’assenza delle sue coppie di riferimento TitaBanti e UgoliniGiubilei, può sorridere per l’ottimo rendimento di Federico Figlia di GranaraCaterina Sedmak (oggi 6-4-16-2), che hanno guadagnato un’altra posizione presentandosi alla fase finale della rassegna continentale in quinta piazza provvisoria con ancora una piccola possibilità di salire sul podio europeo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Vela, Figlia Di Granara/Sedmak entrano in top5 prima della Final Series agli Europei Nacra 17

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