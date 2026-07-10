È passata ufficialmente agli archivi anche la quarta giornata dei Campionati Europei Open 2026 del catamarano misto foiling Nacra 17, in corso di svolgimento nelle acque tedesche di Eckernförde. Quest’oggi le condizioni meteo hanno consentito la disputa di altre due regate di flotta, portando dunque a undici il numero di prove complessive disputate sin qui dagli equipaggi in gara. Prosegue la risalita della miglior coppia azzurra presente nella rassegna continentale (in contumacia di TitaBanti e UgoliniGiubilei), con Federico Figlia di Granara e Caterina Sedmak che guadagnano due posizioni rispetto a ieri balzando al sesto posto assoluto della generale e quinto a livello europeo (davanti a loro c’è una barca australiana) grazie ad uno score odierno di 2-16. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Vela, Figlia Di Granara/Sedmak si avvicinano alla top5 dopo quattro giornate agli Europei Nacra 17

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