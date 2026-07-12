Veicolo in fiamme in autostrada code verso Firenze
Un'auto ha preso fuoco sulla Firenze Mare, autostrada A11, poco prima delle 21 di domenica 12 luglio, in direzione Firenze, poco prima dell’uscita Lucca Ovest. L’incendio ha causato code lungo la carreggiata. Non sono stati segnalati feriti. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e gestire la viabilità.
Lucca, 12 luglio 2026 – Un’auto è andata a fuoco poco dopo le 21 di oggi, domenica 12 luglio, sulla Firenze Mare, l’autostrada A11. E’ successo poco prima dell’uscita Lucca Ovest, in direzione Firenze. Lanciato l’allarme al numero unico di emergenza 112, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Lucca con una squadra del distaccamento di Viareggio e una dalla sede centrale del comando di Lucca. Fortunatamente non risultano persone coinvolte nell’incendio. Durante le operazioni di spegnimento l’autostrada è stata temporaneamente chiusa in direzione Firenze. Inevitabili le ripercussioni sul traffico. Sono stati registrati alcuni chilometri di coda. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Camion in fiamme, chiuso tratto A1 nel Fiorentino
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