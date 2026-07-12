veicolo in fiamme in autostrada code verso firenze

Notizia in breve

Un'auto ha preso fuoco sulla Firenze Mare, autostrada A11, poco prima delle 21 di domenica 12 luglio, in direzione Firenze, poco prima dell’uscita Lucca Ovest. L’incendio ha causato code lungo la carreggiata. Non sono stati segnalati feriti. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e gestire la viabilità.