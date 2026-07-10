Un tir è andato a fuoco sulla A1 Direttissima, causando la chiusura del tratto verso Firenze. Sul posto sono presenti i mezzi di soccorso. Il traffico è congestionato per circa 10 chilometri dopo Sasso Marconi in direzione di Firenze e per 5 chilometri dopo Badia in direzione di Bologna. Si registrano code anche sulla A1 Panoramica e sulla SS64 Porrettana, con indicazioni di percorsi alternativi per evitare l’area interessata.

Autostrade segnala che 10 km di coda in A1 dopo Sasso Marconi verso Firenze e sulla A1 Direttissima 5 km di coda dopo Badia in direzione di Bologna. In alternativa si consiglia di percorrere la A1 Panoramica, oppure anticipare l’uscita a Sasso Marconi, percorrere la SS64 Porrettana e rientrare sulla A11 A Pistoia.Per i soli veicoli leggeri, uscire a Sasso Marconi immettersi sulla SS325 Val di Setta e Val di Bisenzio e rientrare in Autostrada sulla A11 a Prato. Da Milano per il sud, seguire la A15 Parma la Spezia, poi la A12 Genova-Livorno e poi la A11 Firenze Pisa nord. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e tutti i mezzi di soccorso. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Autostrada A1, Direttissima: tir in fiamme, traffico in tilt. Tratto chiuso verso Firenze

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Auto in fiamme all'incrocio di Savosa

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