Veicolo in avaria in autostrada traffico intenso e code fino a 8 km | la situazione

Martedì 5 maggio sulla A4 Milano-Brescia si sono formate lunghe code a causa di un autobus rimasto fermo in avaria al chilometro 154 in direzione Torino. La presenza del veicolo in panne ha causato un traffico molto intenso, con le code che hanno raggiunto i otto chilometri. La situazione ha interessato gli automobilisti lungo questa tratta dell'autostrada durante la mattinata.

Traffico intenso sulla A4 Milano-Brescia nella mattina di martedì 5 maggio. Un autobus fermo in avaria dal chilometro 154 in direzione Torino ha provocato lunghe code, fino a 8 chilometri. La situazione in A4Il guasto è avvenuto intorno alle 9, nel tratto tra Trezzo e Sesto San Giovanni, come.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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