Un incendio si è sviluppato su una collina in Italia, richiedendo l'intervento di un canadair per spegnere le fiamme. Il fumo ha avvolto l'area, con il cielo che si è oscurato e un odore acre che ha invaso le abitazioni vicine. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per contenere il rogo, che ha causato una colonna di fumo visibile da lontano. Nessuna informazione è stata fornita sulla presenza di persone coinvolte o sui danni materiali.

Il cielo sopra la collina si è tinto improvvisamente di un grigio denso e minaccioso, mentre l’odore acre del fumo ha iniziato a penetrare nelle case, trasformando un tranquillo pomeriggio di fine maggio in un incubo a occhi aperti. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno risalito rapidamente il costone verdeggiante, divorando la vegetazione e avvicinandosi pericolosamente ai perimetri delle abitazioni. Tra i residenti la tensione è salita alle stelle in pochi minuti, scandita dal suono lontano delle sirene che tentavano di farsi strada verso il fronte del fuoco. Una colonna di fumo visibile da chilometri di distanza ha segnato l’inizio di una lunga battaglia contro il tempo e la natura devastata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Sta bruciando tutto!”. Vasto incendio in Italia, canadair in azione per spegnare le fiamme

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