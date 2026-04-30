Incendio sul Monte Faeta | paura per il vento che espande le fiamme in azione anche 3 canadair foto

Un incendio è scoppiato sul Monte Faeta, nel territorio comunale di Lucca, e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Tre aerei canadair stanno intervenendo per contenere le fiamme, che si sono espanse anche a causa del vento di grecale. Le squadre sul campo stanno lavorando per domare il rogo, che si è sviluppato nei giorni scorsi, mentre il vento rimane una delle principali difficoltà. La situazione rimane sotto controllo, anche se le operazioni sono ancora in corso.

LUCCA) – Proseguono le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato nei giorni scorsi sul Monte Faeta, nel territorio comunale di Lucca, operazioni fortemente complicate dal vento di grecale che soffia sulla zona e sembra destinato ad attenuarsi non prima di stasera, 30 aprile 2026. Il sistema regionale antincendi boschivi ha operato incessantemente per tutto il pomeriggio di ieri e nella nottata e, dalle prime ore del mattino è supportato anche da 3 canadair della flotta nazionale, con un quarto previsto in arrivo in tarda mattinata. La superficie percorsa dalle fiamme è stata stimata in circa 70 ettari durante un sorvolo dell’area interessata appena concluso dal personale regionale AIB.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Incendio sul Monte Faeta: paura per il vento che espande le fiamme, in azione anche 3 canadair (foto) Notizie correlate Incendio sul monte Faeta, il vento inverte la direzione. Canadair e decine di squadre di terra in azioneCapannori (Lucca), 30 aprile 2026 – Dura ormai da due giorni la lotta contro le fiamme sul monte Faeta, nel comune di Capannori. Incendio a Capannori: boschi in fiamme sul Monte Faeta. In azione anche 2 elicotteriCAPANNORI (LUCCA) – Dalle 15 di oggi, 28 aprile 2026, un incendio boschivo è in corso ai piedi del Monte Faeta, nel comune di Capannori (Lucca). Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Incendio sul Monte Faeta in Toscana, proseguono da ieri operazioni spegnimento; Fiamme sui Monti Pisani: brucia il Faeta; Incendio sul Monte Faeta: in azione anche 2 elicotteri; Incendio sul Monte Faeta, in azione anche diverse squadre dell'Unione Comuni media Valle. Incendio sul Monte Faeta: paura per il vento che espande le fiamme, in azione anche 3 canadair (foto)Proseguono le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato nei giorni scorsi sul Monte Faeta, nel territorio comunale di Lucca, operazioni fortemente complicate dal vento di grecale che soffia su ... firenzepost.it Incendio sul monte Faeta, il vento inverte la direzione. Tre Canadair e venti squadre di terra in azioneLe fiamme tra le province di Lucca e Pisa, sono due giorni che si combatte contro il rogo. Il vento complica le cose ... lanazione.it Dalle 15 di martedì un incendio boschivo è in corso ai piedi del Monte Faeta, nel comune di Capannori (Lu), vicinissimo al Monte Serra. Data la posizione dell’incendio, in un punto molto impervio e densamente boscato, da giorni sono attive le operazioni di sp - facebook.com facebook Incendio di bosco alle pendici del Monte Faeta in Toscana. Inviati due elicotteri, la zona è impervia e poco raggiungibile #ANSA x.com