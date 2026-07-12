Varese cadavere nel lago Maggiore | la scoperta di un sub amatoriale

Un sub amatoriale ha trovato il corpo senza vita di una persona nel lago Maggiore, a circa 40 metri di profondità e a circa 60 metri dalla riva, in località Caldé, nel comune di Castelveccana. La scoperta è avvenuta durante un’immersione nelle acque della zona. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo per le operazioni di rilievo e recupero. Non sono stati resi noti dettagli sull’identità della persona o sulle circostanze del decesso.

Macabro ritrovamento nelle acque del lago Maggiore, dove un sub amatoriale ha individuato il corpo senza vita di una persona durante un’immersione. Il cadavere si trovava a circa 40 metri di profondità e a una sessantina di metri dalla riva, in località Caldé, nel comune di Castelveccana, in provincia di Varese. La scoperta durante un’immersione. Il ritrovamento è avvenuto nella tarda mattinata di domenica. Dopo aver avvistato il corpo sul fondale, il sub ha immediatamente dato l’allarme, consentendo l’attivazione della macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con un’autopompa, un battello pneumatico da soccorso e il nucleo sommozzatori, supportati dall’elicottero decollato dal reparto volo di Malpensa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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