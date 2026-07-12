Nel commento al Vangelo di oggi, don Luigi Maria Epicoco riflette sulla parabola del seminatore e invita ciascuno a chiedersi quale terreno sia il proprio cuore, per accogliere davvero la Parola di Dio. Gesù racconta la parabola del seminatore e spiega che la Parola porta frutto solo in chi l’accoglie con cuore aperto, persevera nella fede e supera ostacoli e preoccupazioni. Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 12 luglio 2026: il problema non è il seme, ma il terreno del nostro cuore

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12 luglio 2026 - Il seminatore uscì a seminare... (Mt 13,1-23) - Il combattimento spirituale 3

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