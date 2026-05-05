Nel Vangelo del 5 maggio 2026, si legge un insegnamento che invita a non lasciarsi turbare nel cuore. Le parole di Gesù, rivolte ai suoi discepoli, sottolineano la necessità di mantenere la calma di fronte alle difficoltà e alle incertezze che caratterizzano la vita quotidiana. Questo passo si colloca in un contesto di messaggi di conforto e fiducia, rivolti a chi cerca pace interiore.

In un mondo segnato dall’incertezza, le parole di Gesù nel Vangelo di oggi sono un ancora di salvezza. Scopriamo insieme come ritrovare la pace del cuore. Le parole che stiamo per leggere nel Vangelo di oggi sono un balsamo per l’anima. In un momento di grande intimità con i Suoi discepoli, Gesù rivolge loro — e a ciascuno di noi — un invito accorato: non lasciare che la paura prenda il sopravvento. Ascoltiamo con il cuore aperto questo annuncio di speranza, pronti a ricevere il dono di una pace che non conosce tramonto. In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli:«Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi.Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 5 maggio 2026: non sia turbato il vostro cuore

VANGELO DEL GIORNO MARTEDI 5 MAGGIO 2026 Non sia turbato il vostro cuore

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