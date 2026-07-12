Valsa boom abbonamenti Anzani-Verona c’è Di Martino

I tifosi di Modena Volley hanno sottoscritto oltre 1.000 abbonamenti nel primo mese della campagna 'Tutto il resto è noia'. La prima fase, riservata ai rinnovi, si è conclusa con questo risultato. La campagna prosegue con la vendita dei nuovi abbonamenti. La società ha annunciato che il numero di adesioni rimane elevato. Nessun dettaglio sui numeri delle fasi successive.

É una risposta importante quella che i tifosi di Modena Volley hanno dato al club nel primo mese della campagna abbonamenti ’Tutto il resto è noia’. Nelle prime due fasi, dedicate al rinnovo dei vecchi abbonamenti, sono stati oltre 1.600 le tessere sottoscritte, un dato che conferma ulteriormente la passione del popolo gialloblù e il legame tra pubblico e PalaPanini. Domani, il 13 luglio, invece, prenderà il via la vendita libera e proseguirà fino alla prima gara casalinga di campionato. Sarà possibile sottoscrivere la tessera stagionale secondo le seguenti modalità: uffici del PalaPanini dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, online sul sito Vivaticket e in tutti i punti vendita Vivaticket sul territorio nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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