Verona | controlli serrati in centro e divieto di sosta in Via Anzani

A Verona, oggi sono in corso controlli intensificati nel centro cittadino e in via Anzani è stato istituito il divieto di sosta. Le autorità hanno rafforzato le verifiche per garantire il rispetto delle norme, aumentando la presenza delle forze di polizia nelle zone più frequentate. Chi si sposta in queste aree deve fare attenzione alle restrizioni e ai divieti di sosta, per evitare sanzioni o la rimozione forzata del veicolo. Per chi si chiede dove parcheggiare senza rischi, ci sono aree designate e zone a pagamento più distanti dal centro.

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? Domande chiave Dove parcheggiare a Verona senza rischiare la rimozione forzata oggi?. Come evitare le multe nei punti dove aumentano i controlli?. Quali parcheggi offrono tariffe da un euro fuori dalla ZTL?. Come prolungare la sosta con lo smartphone per evitare sanzioni?.? In Breve Sosta a pagamento in Corso Porta Nuova e Via della Valverde dalle 8:00 alle 20:00.. Divieto assoluto in Via Anzani dalle 8:30 alle 18:00 per rifacimento segnaletica.. Tariffe agevolate da 1 euro l'ora in aree come Polo Zanotto e Parcheggio Tribunale.. Gestione pagamenti tramite Web App [email protected] e assistenza tecnica in via Torbido.. Lunedì 18 maggio 2026, gli accertatori della sosta concentreranno i propri controlli su Corso Porta Nuova e Via della Valverde per garantire la rotazione dei posti auto nel centro di Verona. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verona: controlli serrati in centro e divieto di sosta in Via Anzani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lotta a mala movida e sosta selvaggia. Raffica di sanzioni e controlli serratiRiprenderanno venerdì i controlli nel centro storico di San Miniato per contrastare i fenomeni legati alla cosiddetta mala-movida e alla sosta... Roma: controlli serrati al Lido centro, arrestate 2 persone e denunciate 7Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno condotto un articolato servizio di controllo del territorio, focalizzando...