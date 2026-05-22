Roma boom di richieste per la waiting list degli abbonamenti 2026 27

A Roma, si registrano molte richieste per entrare nella lista di attesa degli abbonamenti della stagione calcistica 202627. L’AS Roma ha iniziato a raccogliere le iscrizioni, consentendo ai tifosi di prenotare un posto per la prossima stagione. La procedura è aperta da poco e già si notano numeri significativi di adesioni. La società ha comunicato ufficialmente l’apertura delle iscrizioni, che rimarranno aperte fino a data da destinarsi.

L’AS Roma ha aperto ufficialmente le iscrizioni alla waiting list per la campagna abbonamenti della stagione calcistica 202627. Questa iniziativa permette ai tifosi che non possiedono ancora una tessera stagionale di registrarsi in anticipo, garantendosi così un diritto di priorità rispetto alla successiva fase di vendita libera. I numeri della lista d’attesa e il successo dei tifosi. Il riscontro da parte del pubblico è stato immediato e ha mostrato una crescita costante sin dalle prime ore. Già dopo la prima giornata dell’apertura del servizio, la lista d’attesa contava quasi 12.000 sostenitori registrati. La progressione è continuata nei giorni successivi, come riportato dagli organi stampa: a metà maggio il quotidiano Il Messaggero ha certificato il superamento delle 19. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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