Valentino svelato il destino della sua immensa eredità | il testamento rivela a chi è stato affidato il suo impero

Heiligkreuz 6, Vaduz, un indirizzo che suona quasi come una coordinata segreta, nascosto tra le Alpi in un principato grande quanto una manciata di comuni italiani. Ma è proprio lì, in una palazzina color panna che ospita uno dei principali studi legali del Liechtenstein, che si è materializzata la risposta a una domanda rimasta sospesa per quasi sei mesi: dove è finito l’immenso patrimonio di Valentino Garavani. Dopo la scomparsa dello stilista, avvenuta il 19 gennaio 2026, il mondo della moda e della cronaca si è interrogato sul destino di una fortuna stimata in centinaia di milioni di euro. Non stiamo parlando solo di liquidità o... 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Testamento Valentino, l’eredità personale passa a una Fondazione del LiechtensteinUn testamento di uno stilista famoso ha stabilito che l’eredità personale venga affidata a una fondazione con sede a Vaduz, nel Liechtenstein.

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