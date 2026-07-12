Valentino svelato il destino della sua immensa eredità | il testamento rivela a chi è stato affidato il suo impero
Il testamento di Valentino rivela a chi è stato affidato il suo patrimonio. L’eredità, descritta come “imponente”, sarà consegnata a un beneficiario specifico. La documentazione, depositata presso un indirizzo a Vaduz, nelle Alpi, indica chiaramente la destinazione dei beni. La proprietà si trova in un edificio situato in una zona remota del principato, vicino a un indirizzo che sembra una coordinata segreta.
Heiligkreuz 6, Vaduz, un indirizzo che suona quasi come una coordinata segreta, nascosto tra le Alpi in un principato grande quanto una manciata di comuni italiani. Ma è proprio lì, in una palazzina color panna che ospita uno dei principali studi legali del Liechtenstein, che si è materializzata la risposta a una domanda rimasta sospesa per quasi sei mesi: dove è finito l’immenso patrimonio di Valentino Garavani. Dopo la scomparsa dello stilista, avvenuta il 19 gennaio 2026, il mondo della moda e della cronaca si è interrogato sul destino di una fortuna stimata in centinaia di milioni di euro. Non stiamo parlando solo di liquidità o... 🔗 Leggi su Screenworld.it
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Testamento Valentino, l’eredità personale passa a una Fondazione del LiechtensteinUn testamento di uno stilista famoso ha stabilito che l’eredità personale venga affidata a una fondazione con sede a Vaduz, nel Liechtenstein.
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