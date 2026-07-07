Lo stilista Valentino, morto il 19 gennaio all’età di 93 anni, ha lasciato il suo patrimonio a una fondazione con sede nel Liechtenstein. Il testamento indica che tutto il patrimonio viene assegnato a questa fondazione, senza altri beneficiari. Non sono stati resi pubblici dettagli sulla suddivisione o sui beni specifici. La decisione riguarda l’intera eredità e non comprende altri destinatari.

Lo stilista Valentino, scomparso lo scorso 19 gennaio a 93 anni, ha lasciato la sua eredità interamente a una fondazione con sede nel Liechtenstein. Lo riferisce oggi il Corriere della Sera, secondo cui Valentino potrebbe aver optato per questa soluzione allo scopo di mantenere unito il patrimonio e assicurarne una gestione continuativa, destinando comunque una serie di beni a persone che gli sono state vicine nella vita privata e professionale. Il testamento prevederebbe infatti un solo erede, ma anche una serie di legati. Lo stilista non ha lasciato eredi legittimi: poteva cioè disporre del 100% dei propri beni senza alcun vincolo di legge. Finora nulla era trapelato a proposito della successione. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Svelato il testamento di Valentino: l’intero patrimonio va a un unico erede

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