Vacanza in hotel per tre giovani | vanno via senza pagare il conto

Da ilrestodelcarlino.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre giovani turisti sono stati denunciati a Senigallia per insolvenza fraudolenta dopo aver soggiornato in un hotel sul lungomare e aver lasciato il conto non pagato, superiore a mille euro. I tre sono fuggiti dall’albergo senza saldare la fattura, e sono stati identificati e denunciati dalle forze dell’ordine. La vicenda si inserisce in un episodio ricorrente di clienti che abbandonano strutture ricettive senza pagare.

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Una vacanza sul lungomare, il soggiorno in albergo e infine la fuga senza saldare il conto. Il copione dei ‘furbetti’ delle vacanze si è ripetuto a Senigallia, dove tre giovani turisti sono stati denunciati per insolvenza fraudolenta dopo essere scappati da un hotel lasciando dietro di sé un debito da oltre mille euro. I tre — una ragazza di vent’anni e due ragazzi rispettivamente di 25 e 19 anni, residenti nelle province di Padova e Verona — hanno preso alloggio in una struttura ricettiva del litorale. Un soggiorno apparentemente normale, senza alcuna anomalia che potesse insospettire il personale dell’albergo. Al momento del check-out,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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