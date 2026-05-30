Tre persone hanno consumato una cena di pesce in un ristorante e sono fuggite senza saldare un conto di 180 euro. La cena includeva ostriche, spaghetti allo scoglio e arrosto. La cliente del locale ha espresso amarezza per l’accaduto, sottolineando che i tre si sono alzati e sono usciti senza pagare. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle modalità della fuga o eventuali indagini in corso.

Porto Recanati (Macerata), 30 maggio 2026 – In tre si sono concessi una cena di pesce a dir poco luculliana, con tanto di ostriche, spaghetti allo scoglio e arrosto, poi si sono alzati dal tavolo e sono scappati via, senza pagare il conto da ben 180 euro. Questo l’episodio che è avvenuto nei giorni scorsi all’interno dello chalet Bagni Fiore, sul lungomare Lepanto di Porto Recanati. https:www.ilrestodelcarlino.itriminicronacaneckzilla-rimini-wellness-8b3a1d22 “Quei tre ragazzi di bell’aspetto hanno ordinato una bella cena”. A raccontare la propria amarezza è Teresa Giri, titolare dello stabilimento balneare che gestisce insieme con la sua famiglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cena di pesce in tre e scappano senza pagare, l’amarezza di Teresa: “Hanno lasciato un conto da 180 euro”

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