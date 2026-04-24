Un uomo è stato condannato per la quindicesima volta per aver finto di essere un manager e aver soggiornato in hotel di lusso, lasciando senza saldare il conto. La sua condotta ripetuta ha creato problemi agli albergatori, che si sono trovati spesso a dover affrontare pagamenti non ricevuti. La vicenda riguarda un soggetto che, con questa strategia, ha continuato a usufruire di servizi esclusivi senza mai corrispondere quanto dovuto.

Chiunque pianifichi una vacanza sa quanto i comfort esclusivi, i percorsi spa e il servizio in camera incidano sul budget finale. Esiste tuttavia un cittadino che ha trasformato il soggiorno extralusso a costo zero in una vera e propria vocazione, collezionando decine di denunce invece di ricevute fiscali. Si tratta di Alfonso Patrizio Russo, 48enne originario della Campania ma domiciliato in Brianza (tra Seregno e Desio), la cui “carriera” di finto top manager ha da poco incassato l’ennesimo, pesante stop giudiziario. Giovedì 23 aprile, il Tribunale di Bolzano ha infatti emesso quella che rappresenta la quindicesima condanna a carico dell’uomo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Si finge un manager e gira per gli hotel di lusso fuggendo senza pagare il conto: condannato per la 15esima volta Alfonso Russo, l’incubo degli albergatori

Notizie correlate

Quattordicesima condanna per il truffatore degli hotel: Alfonso Russo gira l’Italia senza pagareLui è Alfonso Patrizio Russo, 48 anni, noto truffatore seriale di hotel di lusso soprattutto nel Nord Italia.

Si finge top manager e scappa senza saldare, condannato lo «scroccone seriale» degli hotel di lusso: era stato bandito da 32 comuni d’ItaliaUna sessantina di denunce, tredici condanne, e bandito da ben 32 comuni d’Italia.

Altri aggiornamenti

Finto top manager scappa senza pagare, dai documenti falsi alle fughe dagli hotel e la chiave magica: i raggiri del truffatore serialeFine dei giochi. Alfonso Patrizio Russo, 48 anni, ha costruito una carriera fingendosi quello che non è: un top manager della moda o un pezzo grosso della logistica. Il copione è sempre lo stesso: ... leggo.it

Suite, spa e minibar: il trucco del finto manager per non pagare gli hotelFine dei giochi. Alfonso Patrizio Russo, 48 anni, ha costruito una carriera fingendosi quello che non è: un top manager della moda o un pezzo grosso della logistica. Il copione è sempre lo stesso: ... corriereadriatico.it