Un giovane di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito un medico, un’infermiera e una guardia giurata nel pronto soccorso di un ospedale. L’episodio si è verificato mentre il ragazzo si trovava in attesa di assistenza e ha portato alla loro immobilizzazione. Nessuno dei tre ha riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i militari per placare la situazione e procedere con le manette.

Tempo di lettura: 2 minuti Momenti di forte tensione al pronto soccorso dell’ospedale “G. Moscati” di Aversa, dove un 21enne è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito un medico, un’infermiera e una guardia particolare giurata. Secondo quanto ricostruito dai militari della stazione di Lusciano, il giovane, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe dato in escandescenze dopo aver contestato la valutazione effettuata dal medico di turno. Il 21enne era convinto di avere una ferita da taglio che, però, non sarebbe stata riscontrata dagli accertamenti clinici eseguiti in ospedale. Dalle proteste si è passati rapidamente all’aggressione fisica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Va al pronto soccorso e perde il controllo: medico, infermiera e guardia giurata aggrediti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Video al Pronto Soccorso: colpo di scena e le parole del Presidente dei medici durgenza

Notizie e thread social correlati

Aversa, non è d'accordo con la diagnosi al Pronto soccorso Aggredisce medico, infermiera e guardia giurata in ospedaleUn uomo ha aggredito un medico, un'infermiera e una guardia giurata nel Pronto soccorso di un ospedale a Aversa.

Violenza nel pronto soccorso dell'ospedale Molinette di Torino: aggrediti personale e una guardia giurata, esagitato arrestatoNella notte di giovedì 7 maggio 2026, all’interno del pronto soccorso dell’ospedale Molinette di Torino, un uomo italiano è stato arrestato dalla...

Temi più discussi: Perché i pronto soccorso di Roma e del Lazio sono andati in tilt per oltre 10 ore; Ferrara, va al pronto soccorso ma dopo ore d'attesa decide di tornare a casa e muore: il funerale già fissato viene fermato; Schillaci: Fentanyl rubato? Spia accessi in Pronto soccorso. Ma l'Italia è pronta, vigilanza massima; Le reazioni dopo l'aggressione in pronto soccorso a Varese: Chi cura va protetto, servono misure strutturali.

Al pronto soccorso dell'ospedale di Pinerolo una stanza per il fine vita. La Valle: Umanizziamo l'assistenza mettendo al centro le persone #ANSA x.com

Ferrara, va al pronto soccorso ma dopo ore d'attesa decide di tornare a casa e muore: il funerale già fissato viene fermatoMaurilla Mauri Zona, 52enne di Coccanile, frazione di Copparo è morta dopo forti dolori inguinali: inizialmente i parenti non avevano sporto denuncia ... corrieredibologna.corriere.it

Neolaureato. Non mi sento sicuro nel cominciare Guardie Mediche/CA. Sto valutando di fare corsi BLS. Consigli? Eventuali alternative? reddit

Catanzaro, va al pronto soccorso e lo trasferiscono per accertamenti: Marco muore a 32 anniUn paziente oncologico di 60 anni muore dopo otto ore senza barella al pronto soccorso di Senigallia. A Pisa, una donna di 47 anni affronta per quattro anni chemioterapie per un tumore inesistente. Al ... ilmessaggero.it