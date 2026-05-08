Violenza nel pronto soccorso dell' ospedale Molinette di Torino | aggrediti personale e una guardia giurata esagitato arrestato

Nella notte di giovedì 7 maggio 2026, all’interno del pronto soccorso dell’ospedale Molinette di Torino, un uomo italiano è stato arrestato dalla polizia. L’individuo ha aggredito sia il personale sanitario sia una guardia giurata presente nel reparto. L’intervento delle forze dell’ordine si è reso necessario per fermare l’aggressione e procedere con l’arresto. L’episodio ha causato disordini all’interno del nosocomio.

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Un italiano è stato arrestato dalla polizia di Stato nella notte di giovedì 7 maggio 2026 all'interno del pronto soccorso dell'ospedale Molinette di Torino dopo aver aggredito il personale e una guardia giurata. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è arrivato nella struttura sanitaria in.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Violenza al pronto soccorso dell'ospedale Molinette di Torino: paziente esagitato prende a calci un infermiere e gli spacca lo sternoNel pomeriggio di ieri, domenica 12 aprile 2026, una violenta aggressione è avvenuta al pronto soccorso dell'ospedale Molinette di Torino, dove un... Guardia giurata e infermiere aggrediti in pronto soccorso, il sindaco Ferrara: "Episodio inaccettabile"Il sindaco di Chieti interviene sul grave episodio avvenuto all’interno del pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata dove un paziente è... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Violenza nel pronto soccorso dell'ospedale: aggrediti personale e una guardia giurata, esagitato arrestato; Aggressioni al pronto soccorso, Riboldi conferma la linea: Investire sulla sicurezza armata; Nursing Up: in corsia si continua a rischiare la vita; Il medico del 112 di Alba-Bra Stefano Quaranta: Diamo al paziente una chance di salvezza. Violenza nel pronto soccorso dell'ospedale Molinette di Torino: aggrediti personale e una guardia giurata, esagitato arrestatoUn italiano è stato arrestato dalla polizia di Stato nella notte di giovedì 7 maggio 2026 all'interno del pronto soccorso dell'ospedale Molinette di Torino dopo aver aggredito il personale e una ... torinotoday.it Torino, infermiere preso a calci da un paziente all’ospedale Molinette: Gli ha fratturato il toraceUn infermiere è stato violentemente aggredito mentre stava svolgendo il suo lavoro all'ospedale Molinette di Torino. Nel pomeriggio di ieri, 12 aprile 2026, un paziente in stato alterato gli ha ... fanpage.it Il Venerdì di Repubblica. . Luigi Stefanelli, 76 anni, è in una sala operatoria dell’Ospedale Molinette di Torino per l’asportazione di un tumore al colon. Nello stesso momento è a Spongano, in provincia di Lecce, a coltivare la sua campagna. Il professore Mario facebook