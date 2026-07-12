Un uomo ha aggredito un medico, un'infermiera e una guardia giurata nel Pronto soccorso di un ospedale a Aversa. La lite è scoppiata dopo che l’uomo ha contestato la diagnosi ricevuta. I Carabinieri sono intervenuti sul posto per fermare l’uomo, che aveva già colpito il personale sanitario e l’addetto alla sicurezza. Nessuno dei coinvolti ha riportato ferite gravi. La situazione si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.

Momenti di forte tensione nella mattinata di oggi presso il Pronto soccorso dell'ospedale "G. Moscati" di Aversa, dove i Carabinieri della Stazione di Lusciano sono intervenuti a seguito dell'aggressione ai danni di personale sanitario e di un addetto alla sicurezza. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, un uomo di 21 anni, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe dato in escandescenze dopo aver manifestato il proprio dissenso nei confronti della valutazione effettuata dal medico di turno. Il giovane riteneva di essere affetto da una ferita da taglio che, all'esito degli accertamenti clinici, non sarebbe stata riscontrata. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Aversa, non è d'accordo con la diagnosi al Pronto soccorso Aggredisce medico, infermiera e guardia giurata in ospedale

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