Va a riprendere la bici aggredito da tre ladri
Un uomo è stato aggredito da tre uomini mentre cercava di riprendere la sua bicicletta elettrica. I ladri stavano cercando di rubare il mezzo e hanno tentato di incendiare il lucchetto. La vittima è stata colpita durante l'aggressione e ha riportato ferite. L’accaduto si è verificato in un'area pubblica. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi. Non si conoscono ancora i motivi dell’attacco e se ci siano altre persone coinvolte.
È andato a riprendere la sua bicicletta elettrica e si è ritrovato vittima di una violenta aggressione da parte di tre uomini, che stavano cercando di rubare il mezzo dando fuoco al lucchetto. La vittima è un civitanovese di 52 anni. Intorno alle 4.30 dell’altra notte è stato picchiato da tre uomini davanti allo chalet Lido Cristallo, sul lungomare sud, nel punto in cui dove dall’altro lato della strada c’è la birreria Hook. Secondo quanto è stato ricostruito i tre, extracomunitari secondo i testimoni, stavano tentando di portare la bici. Per forzare il lucchetto avevano provato a dargli fuoco, nella speranza che gli ingranaggi interni in plastica si rovinassero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Ladri di biciclette
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