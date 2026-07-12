va a riprendere la bici aggredito da tre ladri

Notizia in breve

Un uomo è stato aggredito da tre uomini mentre cercava di riprendere la sua bicicletta elettrica. I ladri stavano cercando di rubare il mezzo e hanno tentato di incendiare il lucchetto. La vittima è stata colpita durante l'aggressione e ha riportato ferite. L’accaduto si è verificato in un'area pubblica. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi. Non si conoscono ancora i motivi dell’attacco e se ci siano altre persone coinvolte.