La vittoria di Venturini a Venezia e la Pa-Tre-Ve Conte | Confronto da riprendere

Simone Venturini ha ottenuto una vittoria netta alle elezioni a Venezia, conquistando il seggio al primo turno. Il sindaco di Treviso, presente al momento della proclamazione, ha espresso soddisfazione e ha sottolineato l’intenzione di riprendere il confronto con Venezia e Padova. La vittoria di Venturini rafforza l’asse tra le tre città, noto come “Pa-Tre-Ve”.

La netta vittoria di Simone Venturini a Venezia rilancerà l'asse tra la città lagunare, Padova e Treviso, la “Pa-Tre-Ve”: ne è convinto il sindaco del capoluogo della Marca, Mario Conte che oggi, 26 maggio, si è personalmente complimentato con il neo-sindaco, eletto a sorpresa al primo turno, e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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