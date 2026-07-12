usa morto il senatore repubblicano lindsey graham

Il senatore repubblicano Lindsey Graham è deceduto a 71 anni dopo una malattia improvvisa. Era considerato uno dei membri più influenti del Gop nel Congresso e un alleato del presidente. La notizia si è diffusa rapidamente, senza dettagli sulla natura della malattia. Graham aveva una lunga carriera politica e aveva ricoperto vari incarichi nel Congresso. La sua scomparsa è stata annunciata da fonti ufficiali.

Si è spento a 71 anni dopo una breve e improvvisa malattia il senatore repubblicano Lindsey Graham, uno degli esponenti più influenti del Gop nel Congresso Usa, nonché stretto alleato del presidente. Con la sua scomparsa e l'incognita sulle condizioni di salute di Mitch McConnell i repubblicani rischiano di avere una maggioranza più risicata al Senato. Nato in Carolina del Sud, a ventuno anni perse entrambi i genitori e dovette occuparsi della sorella, più giovane di lui. Laureatosi in legge, entrò nell' aeronautica e prestò servizio come Jag (il corpo che si occupa della giustizia militare). Lasciata la divisa (rimase nella riserva) si dedicò alla politica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Lindsey Graham è morto: il senatore Usa repubblicano aveva 71 anni. Trump: Un vero patriota

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Il senatore statunitense Lindsey Graham è morto reddit

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