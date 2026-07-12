Usa morto il senatore repubblicano Lindsey Graham
Il senatore repubblicano Lindsey Graham è deceduto a 71 anni dopo una malattia improvvisa. Era considerato uno dei membri più influenti del Gop nel Congresso e un alleato del presidente. La notizia si è diffusa rapidamente, senza dettagli sulla natura della malattia. Graham aveva una lunga carriera politica e aveva ricoperto vari incarichi nel Congresso. La sua scomparsa è stata annunciata da fonti ufficiali.
Si è spento a 71 anni dopo una breve e improvvisa malattia il senatore repubblicano Lindsey Graham, uno degli esponenti più influenti del Gop nel Congresso Usa, nonché stretto alleato del presidente. Con la sua scomparsa e l'incognita sulle condizioni di salute di Mitch McConnell i repubblicani rischiano di avere una maggioranza più risicata al Senato. Nato in Carolina del Sud, a ventuno anni perse entrambi i genitori e dovette occuparsi della sorella, più giovane di lui. Laureatosi in legge, entrò nell' aeronautica e prestò servizio come Jag (il corpo che si occupa della giustizia militare). Lasciata la divisa (rimase nella riserva) si dedicò alla politica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Lindsey Graham è morto: il senatore Usa repubblicano aveva 71 anni. Trump: Un vero patriota
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Lindsey Graham, morto il senatore Usa repubblicano
Lindsey Graham, morto a 71 anni il senatore Usa repubblicanoIl senatore repubblicano del South Carolina è morto all’età di 71 anni dopo una malattia improvvisa e breve.
Temi più discussi: Morto il senatore Usa repubblicano Lindsey Graham, aveva 71 anni; Lindsey Graham è morto: il senatore Usa repubblicano aveva 71 anni; Usa, è morto il senatore Lindsey Graham, aveva 71 anni; Lindsey Graham. Morto il senatore Usa repubblicano.
Usa, è morto il senatore repubblicano Lindsey Graham: aveva 71 anni x.com
Morto il senatore Usa repubblicano Lindsey Graham, era un grande alleato di Trump. Il tycoon: Persona strordinaria. facebook
Il senatore statunitense Lindsey Graham è morto reddit
Morto il senatore Usa repubblicano Lindsey Graham, aveva 71 anniIl senatore repubblicano degli Stati Uniti Lindsey Graham, tra le figure più influenti del Partito repubblicano al Congresso e stretto alleato del presidente Donald Trump, è morto sabato sera all'età ... ansa.it
Usa, è morto Lindsey Graham: il repubblicano aveva appena compiuto 71 anniIl senatore statunitense Lindsey Graham è morto sabato sera dopo una breve e improvvisa malattia. Il repubblicano della South Carolina aveva compiuto 71 ... affaritaliani.it