Usa morto il senatore repubblicano Lindsey Graham

Da ilgiornale.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il senatore repubblicano Lindsey Graham è deceduto a 71 anni dopo una malattia improvvisa. Era considerato uno dei membri più influenti del Gop nel Congresso e un alleato del presidente. La notizia si è diffusa rapidamente, senza dettagli sulla natura della malattia. Graham aveva una lunga carriera politica e aveva ricoperto vari incarichi nel Congresso. La sua scomparsa è stata annunciata da fonti ufficiali.

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Si è spento a 71 anni dopo una breve e improvvisa malattia il senatore repubblicano Lindsey Graham, uno degli esponenti più influenti del Gop nel Congresso Usa, nonché stretto alleato del presidente. Con la sua scomparsa e l'incognita sulle condizioni di salute di Mitch McConnell i repubblicani rischiano di avere una maggioranza più risicata al Senato. Nato in Carolina del Sud, a ventuno anni perse entrambi i genitori e dovette occuparsi della sorella, più giovane di lui. Laureatosi in legge, entrò nell' aeronautica e prestò servizio come Jag (il corpo che si occupa della giustizia militare). Lasciata la divisa (rimase nella riserva) si dedicò alla politica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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