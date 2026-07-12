Lindsey Graham morto il senatore Usa repubblicano

Da lapresse.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il senatore repubblicano statunitense è deceduto all’età di 71 anni. La morte è avvenuta a causa di una malattia improvvisa e di breve durata. La notizia è stata confermata senza ulteriori dettagli sulla causa specifica del decesso. La sua scomparsa rappresenta una perdita nel panorama politico. La famiglia e i colleghi hanno espresso cordoglio per la perdita. La sua carriera si è sviluppata nel corso di diversi anni nel Senato degli Stati Uniti.

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Lindsey Graham, senatore repubblicano degli Usa, è morto. Il politico statunitense è scomparso all’età di 71 anni “ in seguito a una breve e improvvisa malattia “. Il suo ufficio ha diffuso un comunicato, riportato dalla Bbc, in cui si afferma che è morto sabato sera: “La famiglia del senatore Graham apprezza le preghiere in questo momento e chiede che venga rispettata la propria privacy durante questo periodo incredibilmente difficile”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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