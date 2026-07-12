lindsey graham morto a 71 anni il senatore usa repubblicano

Il senatore repubblicano del South Carolina è morto all’età di 71 anni dopo una malattia improvvisa e breve. Era uno dei principali alleati di un ex presidente statunitense al Congresso. La sua scomparsa è stata annunciata da fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sulla causa. La notizia ha suscitato reazioni tra colleghi e sostenitori, che lo ricordano come figura influente all’interno del partito.

Il politico del South Carolina è deceduto dopo una breve e improvvisa malattia. Era tra i più stretti alleati di Donald Trump al Congresso È morto all’età di 71 anni il senatore repubblicano Lindsey Graham, storico rappresentante del South Carolina e tra gli esponenti più influenti del Partito Repubblicano a Washington. La notizia è stata resa nota dal suo ufficio attraverso un comunicato ufficiale, successivamente rilanciato dai principali media americani. Secondo quanto riferito, Graham è deceduto nella serata di ieri in seguito a una “breve e improvvisa malattia”. Eletto al Senato degli Stati Uniti nel 2002 è stato una delle personalità più influenti del Congresso americano, ricoprendo ruoli di primo piano nelle commissioni dedicate alla giustizia, al bilancio e alla politica estera. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Lindsey Graham è morto: il senatore Usa repubblicano aveva 71 anni. Trump: Un vero patriota

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Lindsey Graham è morto: il senatore Usa repubblicano aveva 71 anniIl senatore statunitense repubblicano è morto all’età di 71 anni, pochi giorni dopo il suo compleanno.

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Lindsey Graham è morto all’età di 71 anni, li aveva compiuti il 9 luglio. Il senatore repubblicano degli Stati Uniti, tra le figure più influenti del Partito repubblicano al Congresso e stretto alleato di Donald Trump, si è spento dopo una breve e improvvisa malattia x.com

Il senatore statunitense Lindsey Graham è morto reddit

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