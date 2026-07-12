Usa morto il senatore Graham | le immagini dell' incontro con Zelensky

Il senatore statunitense Lindsey Graham è deceduto dopo una malattia improvvisa e breve, come comunicato dal suo ufficio. Tra i protagonisti della politica estera dell’amministrazione Trump, aveva incontrato recentemente il presidente ucraino. Le immagini dell'incontro con Zelensky sono state diffuse. La notizia della morte è stata resa nota senza ulteriori dettagli sulle cause.

Il senatore statunitense Lindsey Graham è morto dopo una breve e improvvisa malattia; lo ha reso noto il suo ufficio in un comunicato. Il senatore era tra i protagonisti della politica estera dell’amministrazione Trump, e ha recentemente incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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