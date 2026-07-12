Usa morto il senatore Graham | le immagini dell' incontro con Zelensky
Il senatore statunitense Lindsey Graham è deceduto dopo una malattia improvvisa e breve, come comunicato dal suo ufficio. Tra i protagonisti della politica estera dell’amministrazione Trump, aveva incontrato recentemente il presidente ucraino. Le immagini dell'incontro con Zelensky sono state diffuse. La notizia della morte è stata resa nota senza ulteriori dettagli sulle cause.
Il senatore statunitense Lindsey Graham è morto dopo una breve e improvvisa malattia; lo ha reso noto il suo ufficio in un comunicato. Il senatore era tra i protagonisti della politica estera dell’amministrazione Trump, e ha recentemente incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Segui gli aggiornamenti su Zelensky.
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Lindsey Graham, morto il senatore Usa repubblicano
Usa, attacco con coltello in una scuola a Tacoma: le immagini dal luogo dell'aggressioneGiovedì mattina, alla Foss High School di Tacoma, sei persone sono state ferite in un episodio di accoltellamento.
Temi più discussi: Morto il senatore Usa repubblicano Lindsey Graham, aveva 71 anni; Usa, è morto il senatore Lindsey Graham, aveva 71 anni; Lindsey Graham è morto: il senatore Usa repubblicano aveva 71 anni; Lindsey Graham, morto il senatore Usa repubblicano.
Il senatore repubblicano degli Stati Uniti Lindsey Graham, tra le figure più influenti del Partito repubblicano al Congresso e stretto alleato del presidente Donald Trump, è morto sabato sera all'età di 71 anni dopo una breve e improvvisa malattia #ANSA facebook
Morto il senatore Usa repubblicano Lindsey Graham, aveva 71 anniIl senatore repubblicano degli Stati Uniti Lindsey Graham, tra le figure più influenti del Partito repubblicano al Congresso e stretto alleato del presidente Donald Trump, è morto sabato sera all'età ... ansa.it
Usa, morto il senatore Graham: le immagini dell'incontro con ZelenskyIl senatore statunitense Lindsey Graham è morto dopo una breve e improvvisa malattia; lo ha reso noto il suo ufficio in un comunicato. Il senatore era tra i ... lapresse.it