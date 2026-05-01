Usa attacco con coltello in una scuola a Tacoma | le immagini dal luogo dell' aggressione

Giovedì mattina, alla Foss High School di Tacoma, sei persone sono state ferite in un episodio di accoltellamento. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto e hanno verificato quanto accaduto. Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell'incidente e sulle circostanze che hanno portato all'aggressione. Sono state diffuse immagini che mostrano il luogo dell'incidente mentre i soccorsi intervenivano.

Sei persone sono rimaste ferite in un accoltellamento giovedì alla Foss High School di Tacoma, nello Stato americano di Washington. Quattro studenti sono in condizioni critiche, mentre una guardia di sicurezza è stata trasportata in ospedale insieme a una persona sospettata di aver scatenato l’incidente. Le autorità locali hanno confermato che tutte le vittime sono state accoltellate. L’incidente ha causato il lockdown immediato della scuola, con gli studenti dimessi in sicurezza alle 14:45. La polizia sta investigando sull’identità del sospetto, mentre la scuola, che ha annullato le attività scolastiche del giorno successivo, riaprirà lunedì con la presenza di consulenti per supportare studenti e personale.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, attacco con coltello in una scuola a Tacoma: le immagini dal luogo dell'aggressione Notizie correlate Bergamo: studente accoltella professoressa fuori da scuola, le immagini dal luogo dell'aggressioneUna donna di 58 anni è stata ferita con un coltello nella mattinata di mercoledì 25 marzo, a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Roma, crolla un casolare nel Parco degli Acquedotti: le immagini dal luogo dell'incidenteUn casolare è crollato venerdì mattina nel Parco degli Acquedotti, zona Capannelle, a Roma. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Attacco con coltello a Tacoma, 5 feriti in una scuola; Telecamera di sicurezza mostra il momento dell’attacco a Golders Green; Londra, accoltellate due persone della comunità ebraica a Golders Green: fermato un sospetto; Londra, due ebrei accoltellati nel quartiere ebraico. Fermato un uomo. Usa, attacco con coltello in una scuola a Tacoma: le immagini dal luogo dell'aggressione(LaPresse) - Sei persone sono rimaste ferite in un accoltellamento giovedì alla Foss High School di Tacoma, nello Stato americano di ... stream24.ilsole24ore.com Usa, in sei accoltellati in una scuola nello stato di Washington. Quattro studenti sono graviUno studente ha ferito a coltellate cinque persone, quattro compagni e un addetto alla sicurezza, in una scuola superiore di Tacoma, nello Stato di Washington. Lo riportano i media statunitensi. Il gi ... rainews.it Il presidente Usa Donald Trump ritiene "probabile" il ritiro delle truppe americane anche dall'Italia "perché non è stata per nulla d'aiuto" nella guerra contro l'Iran. "È probabile", ha risposto il capo della Casa Bianca a una giornalista che gli ha chiesto dell'event - facebook.com facebook Un dollaro “negoziato” e non più dominante Gli swap discussi tra USA e paesi asiatici e del Golfo (UAE per primo) sono il segnale che il dollaro è seriamente minacciato da sistemi alternativi. E l’impero geopolitico americano, insieme alla sua economia, ha l x.com