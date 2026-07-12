Usa | Hormuz è aperto Teheran | No è chiuso fino a nuovo ordine Trump | Li abbiamo colpiti duramente

Da firenzepost.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel conflitto tra Iran e Stati Uniti sull’accesso allo Stretto di Hormuz, le autorità iraniane dichiarano che il passaggio è chiuso fino a nuovo ordine. Tuttavia, fonti statunitensi affermano che lo stretto è aperto. La tensione tra le due parti si intensifica con minacce e attacchi tra le forze coinvolte, mentre la regione rimane in uno stato di instabilità.

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WASHINGTON – Lo Stretto di Hormuz “è chiuso fino a nuovo ordine”. No, è aperto. La battaglia fra Iran e Stati Uniti sull’importante crocevia riesplode fra minacce e attacchi incrociati che fanno tremare l’intero Golfo. “Hormuz è aperto. Li abbiamo colpiti duramente”, ha assicurato Donald Trump senza esitazione al termine di un’altra nottata di raid contro l’Iran. Negli ultimi due giorni una calma apparente nello Stretto e i colloqui a Muscat fra l’Iran e l’Oman in presenza del Qatar avevano lasciato sperare. Poi la situazione è di nuovo precipitata: nella notte fra sabato e domenica, infatti, l’Iran ha annunciato la chiusura dello Stretto dopo aver lanciato un drone contro una nave battente bandiera cipriota perché, secondo la versione di Teheran, non ha rispettato gli avvertimenti lanciati per cambiare rotta. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Usa: “Hormuz è aperto”. Teheran: “No, è chiuso fino a nuovo ordine”. Trump: “Li abbiamo colpiti duramente”
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