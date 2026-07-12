Usa addio al senatore repubblicano Graham | aveva 71 anni

Il senatore repubblicano Lindsey Graham è morto a 71 anni. Eletto al Senato nel 2002, era uno dei principali alleati del presidente Donald Trump e aveva sostenuto un confronto diretto con l’Iran. Aveva annunciato la sua candidatura per un quinto mandato, ma ora non parteciperà più alle elezioni. La sua scomparsa è stata confermata da fonti ufficiali.

Addio al senatore statunitense Lindsey Graham, uno dei più stretti alleati del presidente Donald Trump al Congresso e da tempo sostenitore di un confronto diretto con l'Iran, era stato eletto al Senato degli Stati Uniti nel 2002 e si era candidato per il quinto mandato. Si è spento a 71 anni in seguito a una breve e improvvisa malattia. Nel 2016 si era candidato brevemente alla presidenza ed era entrato in conflitto con Trump, criticandolo come "inadatto alla carica". Tuttavia, in seguito è emerso come uno dei principali alleati di Trump, parlando spesso con lui e diventando una presenza fissa sul campo da golf al fianco del presidente.... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Lindsey Graham è morto: il senatore Usa repubblicano aveva 71 anni. Trump: Un vero patriota

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Lindsey Graham è morto: il senatore Usa repubblicano aveva 71 anniIl senatore statunitense repubblicano è morto all’età di 71 anni, pochi giorni dopo il suo compleanno.

Lindsey Graham è morto: il senatore Usa repubblicano aveva 71 anni. Trump: “Un vero patriota”Il senatore repubblicano statunitense Lindsey Graham è morto all’età di 71 anni, pochi giorni dopo il suo compleanno.

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Lindsey Graham è morto all’età di 71 anni, li aveva compiuti il 9 luglio. Il senatore repubblicano degli Stati Uniti, tra le figure più influenti del Partito repubblicano al Congresso e stretto alleato di Donald Trump, si è spento dopo una breve e improvvisa malattia x.com