Usa addio al senatore repubblicano Graham | aveva 71 anni

Da iltempo.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il senatore repubblicano Lindsey Graham è morto a 71 anni. Eletto al Senato nel 2002, era uno dei principali alleati del presidente Donald Trump e aveva sostenuto un confronto diretto con l’Iran. Aveva annunciato la sua candidatura per un quinto mandato, ma ora non parteciperà più alle elezioni. La sua scomparsa è stata confermata da fonti ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

  Addio al senatore statunitense Lindsey Graham, uno dei più stretti alleati del presidente Donald Trump al Congresso e da tempo sostenitore di un confronto diretto con l'Iran, era stato eletto al Senato degli Stati Uniti nel 2002 e si era candidato per il quinto mandato.  Si è spento a 71 anni in seguito a una breve e improvvisa malattia. Nel 2016 si era candidato brevemente alla presidenza ed era entrato in conflitto con Trump, criticandolo come "inadatto alla carica". Tuttavia, in seguito è emerso come uno dei principali alleati di Trump, parlando spesso con lui e diventando una presenza fissa sul campo da golf al fianco del presidente.... 🔗 Leggi su Iltempo.it

usa addio al senatore repubblicano graham aveva 71 anni
© Iltempo.it - Usa, addio al senatore repubblicano Graham: aveva 71 anni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Lindsey Graham è morto: il senatore Usa repubblicano aveva 71 anni. Trump: Un vero patriota

Video Lindsey Graham è morto: il senatore Usa repubblicano aveva 71 anni. Trump: Un vero patriota

Notizie e thread social correlati

Lindsey Graham è morto: il senatore Usa repubblicano aveva 71 anniIl senatore statunitense repubblicano è morto all’età di 71 anni, pochi giorni dopo il suo compleanno.

Lindsey Graham è morto: il senatore Usa repubblicano aveva 71 anni. Trump: “Un vero patriota”Il senatore repubblicano statunitense Lindsey Graham è morto all’età di 71 anni, pochi giorni dopo il suo compleanno.

Argomenti più discussi: Il vertice NATO di Ankara: intervista al senatore Maurizio Gasparri (6.07.2026); Addio a Derryn Hinch, Human Headline del giornalismo australiano; Il dossier per vendere la Lazio arriva fino all’ambasciatore Usa Fertitta; Fermento Lazio, banker e affaristi in azione: dossier all'ambasciatore Usa. Lotito chiede un miliardo.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web