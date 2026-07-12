Il senatore repubblicano statunitense Lindsey Graham è morto all’età di 71 anni, pochi giorni dopo il suo compleanno. Si è spento ieri sera a causa di una malattia improvvisa e breve. Graham, considerato una figura di rilievo nel Partito repubblicano e alleato di Donald Trump, aveva avuto una carriera politica di lunga durata. Donald Trump ha definito Graham “un vero patriota”.

Lindsey Graham è morto all’età di 71 anni, li aveva compiuti il 9 luglio. Il senatore repubblicano degli Stati Uniti, tra le figure più influenti del Partito repubblicano al Congresso e stretto alleato di Donald Trump, si è spento ieri sera dopo una "breve e improvvisa malattia". Lo ha annunciato il suo ufficio in un comunicato, nel quale la famiglia ringrazia per le preghiere ricevute e chiede il rispetto della propria privacy in questo momento difficile. "Era un vero patriota americano, lavorava sempre” il saluto del presidente Usa, “una delle persone migliori che io abbia mai conosciuto e ci mancherà tantissimo”. L’addio di Netanyahu: “Israele perde un grande amico” Graham rappresentava al Senato la South Carolina ed era uno degli esponenti più noti del Partito repubblicano nonché protagonista della politica estera di Trump. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Repubblica.it - Lindsey Graham è morto: il senatore Usa repubblicano aveva 71 anni. Trump: “Un vero patriota”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lindsey Graham Would Like to See More Death While He Brags About Tricking Trump Into War With Iran

Notizie e thread social correlati

Lindsey Graham è morto: il senatore Usa repubblicano aveva 71 anniIl senatore statunitense repubblicano è morto all’età di 71 anni, pochi giorni dopo il suo compleanno.

Leggi anche: Lindsey Graham, morto il senatore Usa repubblicano

Temi più discussi: Morto il senatore Usa repubblicano Lindsey Graham, aveva 71 anni; Lindsey Graham è morto: il senatore Usa repubblicano aveva 71 anni; Usa, è morto il senatore Lindsey Graham, aveva 71 anni; È morto Lindsey Graham, senatore Usa e grande alleato di Trump.

Lindsey Graham è morto: il senatore Usa repubblicano aveva 71 anni x.com

Il senatore statunitense Lindsey Graham è morto dopo una breve e inaspettata malattia, secondo quanto riferito dal suo ufficio reddit

Usa: morto il senatore repubblicano Lindsey Graham, aveva 71 anniWashington, 12 lug 09:48 - (Agenzia Nova) - Il senatore repubblicano Lindsey Graham è morto sabato sera in seguito a una breve e improvvisa malattia. Lo hanno annunciato i suoi familiari in una nota. ... agenzianova.com

Morto il senatore Usa repubblicano Lindsey Graham, aveva 71 anniIl senatore repubblicano degli Stati Uniti Lindsey Graham, tra le figure più influenti del Partito repubblicano al Congresso e stretto alleato del presidente Donald Trump, è morto sabato sera all'età ... ansa.it