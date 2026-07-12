Lindsey Graham è morto | il senatore Usa repubblicano aveva 71 anni

Da repubblica.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il senatore statunitense repubblicano è morto all’età di 71 anni, pochi giorni dopo il suo compleanno. Era considerato una figura influente nel Partito repubblicano e alleato di Donald Trump. La morte è avvenuta ieri sera, a seguito di una malattia improvvisa e di breve durata. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il panorama politico americano.

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Lindsey Graham è morto all’età di 71 anni, li aveva compiuti il 9 luglio. Il senatore repubblicano degli Stati Uniti, tra le figure più influenti del Partito repubblicano al Congresso e stretto alleato di Donald Trump, si è spento ieri sera dopo una "breve e improvvisa malattia". Lo ha annunciato il suo ufficio in un comunicato, nel quale la famiglia ringrazia per le preghiere ricevute e chiede il rispetto della propria privacy in questo momento difficile. "Era un vero patriota americano, lavorava sempre” il saluto del presidente, “una delle persone migliori che io abbia mai conosciuto e ci mancherà tantissimo”. Graham rappresentava al Senato la South Carolina ed era uno degli esponenti più noti del Partito repubblicano nonché protagonista della politica estera di Trump. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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